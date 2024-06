© Foto: Oliver Berg/dpa



Nach juristischen Erfolgen und der schmerzhaften Kürzung der Dividende scheint sich die Lage bei Bayer etwas zu beruhigen. Doch für ein Comeback ist es noch zu früh, meinen Experten der Berenberg Bank.Der Chartverlauf der Bayer-Aktie zeigt seit Februar eine gewisse Stabilisierung. Der Kurs bewegt sich zuverlässig in einer Range zwischen 26 und 29 Euro. Im vergangenen Jahr hat sich die Aktie damit glatt halbiert. Zum Wochenstart landet die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 3,3 Prozent in einem sonst positiven Gesamtmarkt am DAX-Ende. Auf der Hauptversammlung im vergangenen Monat musste CEO Bill Anderson dafür harte Kritik der Anleger einstecken. Der jüngste Erfolg im Berufungsverfahren des …