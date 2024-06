Die Travelers Companies, Inc. gab den Auftakt zur Travelers Championship 2024 im TPC River Highlands in Cromwell, Connecticut, bekannt. Dieses herausragende Golfturnier versammelt einige der besten Spieler der Welt und ist das einzige PGA TOUR-Event im Nordosten der USA. Es ist außerdem das 18. Jahr in Folge, in dem das Unternehmen als Titelsponsor fungiert, wodurch ein Turnierrekord eingestellt wird. Zu den teilnehmenden Top-Spielern zählen unter anderem der Sieger des diesjährigen Masters und die weltweit führende Kraft im Golfsport. Die diesjährige Veranstaltung zeichnet sich durch ein Format aus, bei dem kein Spieler ausgeschieden ist - somit gehen alle Teilnehmer durch alle vier Wettkampfrunden. Die Tradition der Veranstaltung geht über den Golfsport hinaus: Sie steht im Zeichen des Gemeinschaftsdienstes, indem [...]

