© Foto: Sebastian Gollnow - dpa

JPMorgan hat das Kursziel für MTU kräftig angehoben und sieht trotz kurzfristiger Hürden Chancen für ein neues Rekordhoch. Anleger hoffen nun, dass die 400-Euro-Marke bald fällt.Die Aktie des Triebwerkbauers MTU ist am Dienstag zeitweise an die DAX-Spitze gestiegen, nachdem JPMorgan sein Kursziel deutlich erhöht hatte. Analyst David Perry hob es von 375 auf 430 Euro an und bekräftigte seine Einstufung "Overweight". Er schrieb: "Kurzfristige Herausforderungen könnten die Aktie in den kommenden Monaten belasten, aber wir empfehlen langfristigen Investoren, jede Kursschwäche als Kaufgelegenheit zu nutzen." Perry verwies auf drei zentrale Treiber: Erstens steuere MTU auf eine "mehrjährige …