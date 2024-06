Nach einem eher zähen Start in die neue Woche hat die Wall Street am Montag die Rekordjagd der vergangenen Wochen fortgesetzt. Zugpferde waren einmal mehr die Aktien der großen Technologiekonzerne. Der technologielastige Nasdaq 100 hatte schon im frühen Handel eine weitere Höchstmarke markiert und bis auf 23 Zähler die 20.000-Punkte-Marke verpasst.Der Nasdaq 100 stieg damit auf das fünfte Rekordhoch in Folge. Zur Schlussglocke betrug der Aufschlag 1,24 Prozent auf 19.902,75. Der S&P 500 rückte um ...

