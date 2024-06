EQS-Ad-hoc: IGP Advantag AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kapitalmaßnahme

IGP Advantag AG: Veränderung in der Aktionärsstruktur und Ankündigung einer Bar-Kapitalerhöhung



17.06.2024 / 23:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 IGP Advantag AG: Veränderung in der Aktionärsstruktur und Ankündigung einer Bar-Kapitalerhöhung Berlin, 17.06.2024 - Der Vorstand der IGP Advantag AG (ISIN DE000A1EWVR2, WKN A1EWV) wurde soeben darüber informiert, dass die bisherige Großaktionärin sämtliche von ihr gehaltenen Anteile an der IGP Advantag AG in Höhe rund 19,92 Millionen Stück Aktien veräußert hat. Im Rahmen der entsprechenden vertraglichen Regelungen hat sich die Käuferin verpflichtet, umgehend eine Bar-Kapitalerhöhung um 10 % des Grundkapitals zu zeichnen.



Kontakt: IGP Advantag AG Raik Heinzelmann Vorstand Friedrichstraße 185 10117 Berlin Tel.: +49 (0) 2831.1348220 Mail: aktie@igp-advantag.ag Ende der Ad-hoc-Mitteilung



