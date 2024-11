The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.11.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.11.2024ISIN NameCA74167P1080 PRIMO WATER CORP.CA80517N3058 SAVILLE RES INCDE000A1EWVR2 IGP ADVANTAG AG EO 1IT0004210289 LANDI RENZO S.P.A. EO-,01JP3467400002 TATSUTA EL.WIRESE0003950864 CONCENTRIC ABUS35952H6018 FUELCELL ENERGY DL-,0001US45840Y2037 INTERACTIVE STRENGTH NEW