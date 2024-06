The following instruments on XETRA do have their first trading 18.06.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.06.2024Aktien1 CA6080111025 Mogotes Metals Inc.2 KYG9879S1003 YSB Inc.3 AU0000338311 AuMega Metals Ltd.4 CA68390C1086 Ophir Metals Corp.5 BMG6982M2028 Peking University Resources [Holdings] Co. Ltd.6 CA75903N2086 Regenx Tech Corp.Anleihen/ETF1 USU4219PAG55 Health Care Service Corp.2 USU71000BS84 Penske Truck Leasing Co. L.P./PTL Finance Corp.3 DE000DJ9AK49 DZ BANK AG4 DE000DJ9AK31 DZ BANK AG5 DE000DJ9AK15 DZ BANK AG6 DE000DJ9AK07 DZ BANK AG7 XS2842976289 Assemblin Caverion Group AB8 XS2842976875 Assemblin Caverion Group AB9 USU4219PAF72 Health Care Service Corp.10 XS2842083318 Reckitt Benckiser Treasury Services PLC11 XS2842083235 Reckitt Benckiser Treasury Services PLC12 DE000DJ9AK72 DZ BANK AG13 DE000DJ9AK64 DZ BANK AG14 IT0005599904 Italien, Republik15 DE000SHFM949 Schleswig-Holstein, Land16 IE0004ZJGWT9 Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF