Das Team Kapitalmarktgeschäft der Quirin Privatbank unterstützt seit Jahren das PalliativTeam Frankfurt und deren Arbeitszweig KinderPalliativTeam Südhessen, die Menschen jeden Alters sowie deren An- und Zugehörige am Ende ihres Lebens begleiten und mehrfach ausgezeichnete Arbeit leisten. Ein Herzensprojekt, dass wir hier gerne vorstellen.Hand aufs Herz, am liebsten würden wir davor weglaufen, uns gar vor ihm verstecken und einfach nur nichts mit ihm zu tun haben müssen. Genannt wird er beim Namen nicht. Doch, er begegnet uns tagtäglich, sei es in der Familie, im Bekanntenkreis oder in den Nachrichten. Am 2. Juni 2024 hatte Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek ihr persönliches Treffen, ihre letzten Worte sind für mich persönlich selbst ein Geschenk, weswegen ich diese hier anführen möchte: "Die Erde gab mir ein wunderschönes Zuhause auf dieser Welt. In tiefer Dankbarkeit wechsele ich in die andere Welt. Es gibt sie, Sie können es mir glauben."Unmittelbar vor der Konfrontation mit dem eigenen Ende etwas wie tiefe Dankbarkeit empfinden zu können, zeugt von einem übergeordneten Weitblick, gleichzeitig verbunden mit der Demut für das Leben als solches, den Kreislauf anerkennend und schätzend. J.K. Rowling bringt es für mich in ihrer Harry Potter Reihe mit der Figur von Voldemort - der, dessen Name nicht genannt werden darf, eigentlich nicht sein dürfte, und doch ganz menschlich Tom Riddle heißt - sehr ...

