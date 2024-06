Die "Powerwall 3" wird offiziell auf der Intersolar in München in dieser Woche vorgestellt. Der Photovoltaik-Heimspeicher mit 13,5 Kilowattstunden Kapazität ist ab sofort in Deutschland verfügbar. Fast zehn Jahre nach der "Powerwall 1" bringt Tesla nun die dritte Generation seines Photovoltaik-Heimspeichers auf den deutschen Markt. Die "Powerwall 3" sei ab fort in Deutschland erhältlich. Das US-Unternehmen wird sie auf der The smarter E Europe in dieser Woche auch offiziell vorstellen. Weltweit sind nach Angaben des US-Konzerns mehr als 600. 000 seiner kleinen Batteriespeicher installiert. Die ...

