Im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres hat Deutschland in den ersten drei Monaten 2024 um fast ein Viertel mehr Solarstrom produziert. Das hat der Ökoenergieversorger Lichtblick ausgerechnet. Waren es im Frühjahr 2023 lat der Solarstromertrag demnach bei 7.499 GWh. In den ersten drei Monaten des jahres 2024 seien es 9.285 GWh gewesen. Damit habe die Deutschland im europaweiten Vergleich an der Spitze gelegen. Auf den weiteren Plätzen folgen Spanien (8.797 GWh), Italien 5.783 GWh, die Türkei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...