Im Juni ist die erste Produktionslinie am baden-württembergischen Standort Neunheim bei Ellwangen vollständig in den Serienbetrieb gegangen. Das berichtet Varta in einer Pressemitteilung. Das Unternehmen produziert dort die Varta.wall, einen modular erweiterbaren DC-Hochvoltspeicher für Heimanwendungen. Mitte Juli soll die Auslieferung starten. In der ersten Ausbaustufe sollen jährlich bis zu 50.000 Speicher das Werk verlassen.In der Varta.wall kämen "überwiegend" Komponenten lokaler Zulieferer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...