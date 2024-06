Pfalzwerke will künftig die Kundenlösungen für Photovoltaik, Wärme, Strom und Elektromobilität aus einer Hand anbieten. Das Geschäft der bisherigen Tochtergesellschaft verschmilzt daher komplett in der Muttergesellschaft. Die Pfalzwerke AG hat das komplette Verschmelzen der 100-prozentigen Tochter Pfalzsolar in die Muttergesellschaft beschlossen. Das große Ziel sei es, ein integrierter Lösungsanbieter aus einer Hand zu werden und zwar für die Bereiche Photovoltaik, Wärme, Strom und Elektromobilität. "Wichtigste Neuerung ist, dass wir unsere Kompetenzen und Produktangebote sehr zielgruppenspezifisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...