NZD/USD bleibt am Dienstag den vierten Tag in Folge unter Verkaufsdruck - Der USD gewinnt angesichts der hawkischen Haltung der Fed-Mitglieder wieder an Zugkraft und belastet das Paar - Bedenken über die wirtschaftliche Erholung Chinas tragen weiter zu dem leichten Rückgang bei - NZD/USD zeigt eine leichte Erholung vom Vortag, jedoch ist es bislang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...