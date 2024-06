USD/JPY steigt bei festem US Dollar über 158,00 - Der US-Dollar bleibt fest, da die Fed die Zahl der Zinssenkungen in diesem Jahr auf eine beschränkt - Der japanische Yen bleibt verwundbar, da die BoJ ihre Pläne zur Reduzierung der Anleihekäufe verschoben hat - Am Dienstag wurde im europäischen Handel ein Kurs von über 158,00 für das Paar USD/JPY ...

