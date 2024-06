Der Aufstieg von Broadcom im Jahr 2024 ist für Steve Sosnick, Chefstratege von Interactive Brokers, ein Grund Tesla in der Liste der "Magnificent Seven" zu ersetzen."Broadcom fängt den gesamten Zeitgeist des Augenblicks ein", sagte Sosnick am Montag in der CNBC-Sendung "Squawk on the Street". "Es ist viel mehr als nur eine KI-Aktie", so Sosnick.Die Aktie des Chipherstellers ist im Jahr 2024 um mehr als 60 Prozent gestiegen. In der vergangenen Woche meldete das Unternehmen erneut sehr gute Zahlen ...

