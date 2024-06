Paris / London - Die Anleger an Europas Aktienmärkten haben am Dienstag bei Aktien erneut zugegriffen. Zum Handelsschluss konnte der EuroStoxx50 mit einem Plus von 0,72 Prozent auf 4915,47 Punkte die am Vortag begonnene Stabilisierung ausweiten. In der Vorwoche hatte der Leitindex der Eurozone deutliche Verluste erlitten, vor allem wegen der politischen Unsicherheit in Frankreich. Für den französischen Leitindex Cac 40 ging es am Dienstag um 0,76 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...