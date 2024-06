Apple, lange Zeit an der Spitze der wertvollsten Unternehmen, wurde jüngst von Nvidia als weltweit wertvollstes Unternehmen überholt. Während die Aktien von Nvidia im Zuge der wachsenden Begeisterung für künstliche Intelligenz (KI) um mehr als 180 Prozent in diesem Jahr und nahezu 4.500 Prozent in den letzten fünf Jahren stiegen, mussten sich sowohl Microsoft als auch Apple geschlagen geben. Analysten sehen in Nvidias KI-Chips das neue "Gold oder Öl" in einer Zeit rapiden technologischen Wandels. Der drastische Anstieg von Nvidias Marktwert führte zu bedeutenden Veränderungen in Amerikas Technologieindizes. Insbesondere ein bedeutender Tech-ETF steht vor einer massiven Umschichtung, die den Verkauf von Apple-Aktien und den Kauf von Nvidia-Aktien in Milliardenhöhe zur Folge haben wird.

Eingeschränkte Nachfrage betrifft Apples Vision-Headset

Während Nvidia neue Höhen erreicht, gibt es für Apple sowohl Licht als auch Schatten. Einerseits steigerte die Ankündigung einer AI-Partnerschaft sowie die Präsentation einer AI-Strategie in diesem Monat Apples Aktienkurs. Die Aussichten auf steigende Nachfrage nach AI-Semiconductoren, angeführt von Apple's Vision-Headsets, beflügeln auch die Zulieferindustrie. Jedoch musste Apple die Priorität für sein hochpreisiges Vision-Pro-Headset senken und die Arbeit an einem Nachfolgemodell aussetzen, konzentriert sich nun auf ein erschwinglicheres Produkt. Experten betonen, dass ein solcher Schritt Einfluss auf zukünftige Einnahmen und Marktanteile haben könnte, vor allem bei einer sinkenden Nachfrage nach hochpreisigen Modellen und einem sich intensivierenden Wettbewerb im Tech-Sektor.

Apple Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...