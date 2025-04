Neuer Börsenstar in Sicht? Diese europäische Aktie hat das Potenzial, in wenigen Jahren so wertvoll zu sein wie Nvidia, Apple und Co. Doch um welches Unternehmen handelt es sich? Die Weltbörsen stehen noch immer unter Schock: Ex-Präsident Donald Trump sorgt mit seinen angekündigten Strafzöllen auf chinesische Waren für massive Turbulenzen. Der DAX kam unter die Räder, der Handelskonflikt spitzte sich zu - und die Angst vor einer neuen Zollspirale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...