Proexport und Fecoam senden eine beruhigende Botschaft an Verbraucher und Kunden, in der sie sich festlegen, dass für diesen Sommer auf eine ausreichende Versorgung mit Erzeugnissen sichergestellt ist, dies im Hinblick auf die Auswirkungen der jüngsten Hagel- und Regenstürme auf die Plantagen in der Region Murcia, Spanien. "Wir müssen eine beruhigende Botschaft...

Den vollständigen Artikel lesen ...