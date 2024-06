Almeria festigt seine Position als eine der führenden Provinzen im Anbau von Bio-Zitrusfrüchten in Andalusien, Spanien, und macht 20 % der gesamten Anbaufläche für diese Art von Anbau in der autonomen Gemeinschaft aus, so berichtet ein Artikel von Fructidor.com. Bildquelle: Pixabay Basierend auf einer Analyse der Preis- und Marktbeobachtungsstelle der Andalusischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...