Im Valle de las Caderechas, in der Region Burgos in La Bureba, Spanien, haben die Kirscherzeuger laut eines Artikels von Fructidor.com mit der Ernte der frühesten Sorten begonnen. Aufgrund der Aprilfröste wird mit einem Produktionsrückgang von 30 % gerechnet. Bildquelle: Pixabay Die Ernte in diesen ersten Tagen konzentriert sich auf die unteren Gebiete des Tals, wobei die...

