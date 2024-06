Zürich - Die Zurich Versicherungsgruppe hat eine Mehrheitsbeteiligung an der indischen Kotak Mahindra General Insurance erworben. Zurich habe eine 70 prozentige Beteiligung an Kotak für den Gesamtbetrag von 670 Millionen US-Dollar erworben, teilte die Gesellschaft am Mittwoch mit. Bereits im November war Zurich mit einer Beteiligung von 51 Prozent bei dem indischen Versicherer eingestiegen und hatte dafür 488 Millionen US-Dollar an die Kotak Mahindra ...

Den vollständigen Artikel lesen ...