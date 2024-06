Lausanne - Der Stromkonzern Alpiq erwirbt einen grossen Batteriespeicher in Finnland. Die 30-Megawatt-Grossbatterie wird eine der höchsten Kapazitäten in Finnland haben und Mitte 2025 im Ort Valkeakoski in Betrieb gehen. Das Batteriespeichersystem diene primär zur Netzstabilität, teilte Alpiq am Mittwoch in einem Communiqué mit. Damit baue der Schweizer Konzern seine Position bei der Stärkung der Versorgungssicherheit in den europäischen Kernmärkten ...

