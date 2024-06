Zürich - Die Schweizer Shoppingcenter-Branche hat im vergangenen Jahr mehr Umsatz geschrieben und höhere Besucherfrequenzen verzeichnet. Zudem gab es haufenweise Mieterwechsel in den Shoppingtempeln. In der Schweiz gibt es - Bahnhöfe und Flughäfen mitgezählt - 195 Shoppingcenter. Laut einer Umfrage der Branchenorganisation Swiss Council of Shopping Places (SCSP), bei der 27 Center mitgemacht haben, haben 17 Einkaufstempel vergangenes Jahr ihren Umsatz ...

