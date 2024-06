Zürich - Das Zurich Centre for Creative Economies (ZCCE) von der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) hat in Zusammenarbeit mit Fuelarts (USA) den Swiss Creative Tech Startups Report 2024 erstellt. Es handelt sich um die erste Studie, die den aufstrebenden Creative-Tech-Sektor in der Schweiz beleuchtet und in Zahlen wiedergibt. Der Bericht soll jährlich publiziert werden und dient Branchenakteuren wie Kunstschaffenden, Startup-Gründern, Unternehmern, ...

