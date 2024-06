Leipzig - RB Leipzig und Cheftrainer Marco Rose haben seinen bis 2025 datierten Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis Sommer 2026 verlängert. Das teilte der Bundesligist am Mittwoch mit."Seit ich bei RB Leipzig anfangen durfte, haben wir gemeinsam den DFB-Pokal verteidigt und den Supercup geholt", ließ sich Rose in einer Mitteilung des Vereins zitieren. Der Verein arbeite im Hintergrund daran, dass man wieder eine "schlagkräftige Truppe" aufstelle. "Wir spüren, dass noch mehr geht und wir auch immer mehr wollen. Wir sind ambitioniert, wir bleiben ambitioniert und schauen gemeinsam nach vorne", so Rose.RB-Sportdirektor Rouven Schröder sagte, dass der sportliche Erfolg und die gemeinsamen Ambitionen "über allem" stehe. "Zu diesem Zeitpunkt Klarheit in der Trainerfrage zu haben, hilft uns auch im Hinblick auf andere, wichtige Personalien."Rose ist seit September 2022 Chefcoach der Leipziger und gewann mit dem Klub 2023 den DFB-Pokal.