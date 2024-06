Am Mittwoch öffnete die Messe in München ihre Tore mit einer Rekordzahl von 3048 Ausstellern. 115. 000 Besucher werden bis Freitag erwartet - so viele wie nie zuvor. Auf weiterem Wachstumspfad ist auch der deutsche Photovoltaik-Markt: Der Bundesverband Solarwirtschaft geht von einem Zuwachs im zweistelligen Prozentbereich aus. "Zum ersten Mal ist die Messe bis zum letzten Platz gefüllt", sagte Markus Elsässer vom Organisator Solar Promotion am Mittwoch zur Eröffnung der The smarter E. In den vergangenen Jahren waren die Zahlen - sowohl Aussteller und Besucher - konstant nach oben gegangen. In ...

