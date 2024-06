Paris / London - An Europas Aktienmärkten ist es am Mittwoch nach der jüngsten Erholung wieder etwas nach unten gegangen. Da an den oft richtungsweisenden US-Märkten feiertagsbedingt kein Handel stattfindet, sind auch von dort keine Impulse zu erwarten. Der EuroStoxx50 verlor zur Mittagszeit 0,35 Prozent auf 4898,22 Punkte. Ob der Eurozonen-Leitindex die deutlichen Verluste der Vorwoche vollständig wettmachen kann, bleibt damit abzuwarten. Beim französischen ...

