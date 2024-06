Saarbrücken - Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat Verständnis für den Schritt ihrer rheinland-pfälzischen Amtskollegin Malu Dreyer (SPD) geäußert, ihr Amt an den bisherigen Arbeitsminister Alexander Schweitzer abzugeben."Malu Dreyer hat sich immer durch ihr großes Herz, hohen Sachverstand und volle Energie ausgezeichnet", sagte Rehlinger der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). "Ich kann ihre persönliche Entscheidung gut verstehen", fügte sie hinzu."Alexander Schweitzer hat die Power und die Kompetenz für ihre Nachfolge und er ist 'nah bei de Leut'", sagte Rehlinger. "Rheinland-Pfalz und das Saarland werden nicht weniger eng kooperieren, sondern weiter 'Seit an Seit' bei vielen Themen bleiben", so die SPD-Politikerin.