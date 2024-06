Die Nvidia-Aktie hat aktuell einen beeindruckenden Kurs von 130,14 € erreicht, und verzeichnet damit eine beachtliche Wochenzuwachs von 2,77 Prozent. Mit ihren jüngsten Erfolgen hat der Chipgigant seinen Platz als das wertvollste Börsenunternehmen der Welt gefestigt. Nach einem erneuten Kursanstieg von 3,5 Prozent an einem Dienstag an der Nasdaq, schloss die Aktie knapp unter dem Rekordstand von 135,58 Dollar. Die daraus resultierende Marktkapitalisierung von 3,34 Billionen Dollar stellte sogar Microsoft und Apple in den Schatten. Nvidias rasantem Aufstieg zur Börsenspitze, mit einer beispiellosen Wertsteigerung innerhalb kurzer Zeit von etwa 340 Milliarden Dollar zu Beginn des Jahres 2023, bis etwas über 1 Billion Dollar später, steht die lange vorherrschende Nachfrage nach KI-Spezialchips und die damit verbundenen Umsatz- und Gewinnexplosionen. Experten prophezeien ein andauerndes Wachstum in diesem Sektor, das größte seit der Erfindung des Internets, und damit stetige Aufwärtschancen für die Nvidia-Aktie, auch wenn Anleger mit eventuellen Gewinnmitnahmen aufgrund des überkauften Marktes wachsam bleiben sollten.

Perspektiven des KI-Booms

In einer Welt, die von künstlicher Intelligenz erobert wird, bleibt Nvidia ein dominanter Spieler auf dem Markt. Die Aktie des Unternehmens spiegelt diese Stärke wider und hat gezeigt, dass für ihre Bewertung momentan anscheinend kaum Grenzen gesetzt sind. Die nächsten Quartalszahlen stehen zwar noch aus, doch schon jetzt ist unübersehbar, dass Nvidia erheblich von der stetig steigenden Dynamik im KI-Markt partizipiert. Mit einer Nettomarge von über 50 Prozent und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 53, steht Nvidia ungemein stark dar. Es ist darauf zu schließen, dass diese beeindruckende Entwicklung anhalten wird und Nvidia auf seinem erfolgreichen Kurs bleibt.

