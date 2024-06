Prof. Dr. Jan Viebig (Oddo BHF): Drei Themen, die uns bei der Aktienanlage derzeit leiten

14.06.2024 -

Drei Themen stehen in unserer Aktienselektion derzeit besonders im Fokus: europäische Small and Mid Caps, Medizintechnik und Künstliche Intelligenz. Die Beispiele, die wir dabei nennen, stellen jedoch keine Anlageempfehlung dar, sondern sollen nur exemplarisch veranschaulichen, in welchen Unternehmen wir derzeit investiert sind.

1. Small and Mid Caps

Die Markteilnehmer haben sich in den vergangenen Monaten stark auf einige wenige Aktien an den amerikanischen Börsen konzentriert. Dafür steht das Schlagwort der "Glorreichen Sieben": Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla. Die Kehrseite dieser hohen Konzentration an den Aktienmärkten ist einerseits eine mittlerweile hohe Börsenbewertung dieser Titel. Andererseits haben die Marktteilnehmer darüber im Vergleich dazu kleinere Aktiengesellschaften vernachlässigt. Dadurch weisen viele börsennotierte Mittelstandsunternehmen attraktive Bewertungen auf. Der Bewertungsabschlag ist aus unserer Sicht ungewöhnlich hoch.

Die im M-Dax notierte Bechtle AG aus Neckarsulm ist das größte Systemhaus Deutschlands. Bechtle kombiniert den Direktvertrieb von IT-Produkten mit umfassenden Systemhausdienstleistungen, bis hin zur IT-Sicherheit. Das Unternehmen liefert, wie wir meinen, seit längerem zuverlässig gute Ergebnisse.

IMCD ist ein niederländisches Handelsunternehmen von Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen für eine große Vielzahl von Anwendungen, von der Lebensmittelbranche bis hin zu Hygieneartikeln. Auch Schmierstoffe und Beschichtungschemikalien hat IMCD im Angebot.

Das britische Unternehmen Diploma PLC ist auf technische Produkte und Dienstleistungen spezialisiert und zwar in den Bereichen Life Sciences, Dichtungen, Verbindungslösungen und Spezialbefestigungen. Im Bereich Life Science verkauft Diploma in der Regel Krankenhäusern, klinischen Labors und Forschungseinrichtungen Ausrüstung und beliefert sie dann fortlaufend mit den notwendigen Verbrauchsprodukten.

(...)

Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Artikel.