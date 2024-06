The following instrument on Boerse Frankfurt does not have its last trading day on 19.06.2024. The last trading day is 31.07.2024.

Das folgende Instrument in Boerse Frankfurt hat nicht seinen letzten Handelstag am 19.06.2024

. Der letzte Handelstag ist der 31.07.2024.

ISIN Name

USU4912XAG89 KENVUE 23/53 REGS

