+++ European Green Deal nach der Wahl +++ Solarthermiemarkt ohne Trendwende +++ Gesa Beck im Interview zum PV-Recacling +++ Wärmewende in Hamburg +++ Dies sind die Schwerpunktthemen der aktuellen Solarthemen-Ausgabe Nr. 576:Steht der European Green Deal?Mit einem neu gewählten Europäischen Parlament steht grundsätzlich auch immer eine Neuausrichtung an. Auch für die Solarbranche ist es daher relevant, welche Entscheidungen in den nächsten Wochen getroffen werden.

