Die PayPal-Aktie steht aktuell bei 55,28 € und verzeichnet eine marginale Veränderung von -0,25% im Wochenvergleich. Obwohl keine direkten Verkaufsempfehlungen vorliegen und sogar 15 Analysten zum Kauf raten, bleibt der Aktienchart hinter den Erwartungen zurück. Nach einer kleinen Erholung fiel der Wert kürzlich wieder auf ein Niveau cast 77,75 Prozent bieten könnte.

Interessanterweise verstärkt sich zugleich die Konkurrenz durch neue Zahlungsdienste, wie das in den USA wachsende Venmo oder das in Europa aufstrebende Wero. Obwohl die Nutzerzahlen von PayPal wohl vorerst unerreicht bleiben, könnten diese Dienste zumindest Anteile im stark umkämpften Markt abgreifen und somit PayPals Wachstumspotenzial einengen. Experten sehen PayPal dennoch in einer starken Marktposition, wodurch das Unternehmen durch strategische Anpassungen sich langfristig behaupten könnte.

Deutsche Banken kritisieren PayPal

In Deutschland führt PayPals Praxis, Zahlungen über eine Partnerbank in Luxemburg abzuwickeln, zu einem Mehraufwand für heimische Banken. Diese sind gefordert, Zahlungen nun detaillierter zu überprüfen, was besonders in Bezug auf Sanktionsvergehen gilt. Ein Vertreter des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands merkte zwar an, dass der Mehraufwand tragbar sei, jedoch sehen sich Banken zusätzlichen Herausforderungen ausgesetzt. PayPal reagiert darauf mit dem Hinweis, dass die Abwicklung über Luxemburg schrittweise erfolge und der damit verbundene Prüfaufwand bekannt sei.

