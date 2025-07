NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 30 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Janardan Menon hob am Mittwoch seine Schätzungen für europäische Chipkonzerne aufgrund besserer Auftragstrends im Geschäft mit Industrie und Autobranche im zweiten Quartal an. Die zyklische Erholung dürfte sich zumindest bis zum Jahresende fortsetzen, schrieb Menon./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2025 / 13:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2025 / 19:00 / ET



ISIN: NL0000226223

