Restliche Hoffnungen, dass die Verbio Aktie sich kurzfristig aus einer potenziellen Bodenzone nach oben befreien könnte, haben spätestens gestern den letzten Sargnagel erhalten. Scheiterte die Biodiesel-Aktie in den letzten Wochen bereits doppelt an einer breiten charttechnischen Hürdenzone um 23 Euro, so kam es gestern zu massiven neuen Kursverlusten. ...

