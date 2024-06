Nach leichten Verlusten zur Wochenmitte dürfte der DAX am Donnerstag seinen Erholungsversuch fortsetzen. Impulse fehlen aber nach wie vor, da am Vortag in den USA die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen blieben. Zudem stehen an diesem Tag keine Konjunkturdaten auf der Agenda. Interessant dürften die Zinssignale zum Beispiel aus Großbritannien werden. Aus den Reihen der US-Zentralbank Fed wollen sich im Laufe des Tages einige Vertreter zu Wort melden. Rund eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...