Amazon - AMZN: JPMorgan & UBS mit positiven Bewertungen!

Ist Amazon bald größter US-Einzelhändler noch vor Walmart?

KGV2025 bei 28: Sollten Anleger bei der Amazon-Aktie jetzt zugreifen?

Amazon (AMZN) - ISIN US0231351067

Rückblick: Mit einem neuen Hoch in den nächsten Tagen könnte das Wertpapier in den nächsten Tagen seinen Aufwärtstrend fortsetzen und die Analysten-Erwartungen an die Amazon-Aktie bestätigen. Das Kursplus von fast 20 Prozent ist zwar ordentlich, aber - so die Experten von JPMorgan und UBS - da könnte noch mehr gehen. Die aktuelle Notierung nahe am 20er-EMA könnte ein ideales Sprungbrett für einen neuen Höhenflug sein.

Amazon-Aktie: Chart vom 19.06.2024, Kürzel: AMZN Kurs: 182.81 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit dem Überschreiten der gestrigen Tageskerze wäre davon auszugehen, dass in Kürze ein neues Allzeithoch im Chart zu sehen ist.

Mögliches bärsches Szenario

Unterhalb der gelben Linie sollten wir deutlich vorsichtiger agieren und auch den Gesamtmart im Blick haben. Womöglich könnte in einem solchen Fall die Amazon-Aktie dann noch einmal deutlich günstiger zu erwerben sein.

Meinung

Die Analysten lassen sich bei ihren Einschätzungen davon leiten, dass die Amazon-Aktie einerseits mit einem KGV2025 von 28 sehr fair bewertet sein dürfte. Andererseits könnte der Online-Einzelhändler bald noch vor Walmart die Nummer 1 im US-Einzelhandel sein.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1902.43 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 6.08 Mrd. USD

Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/amazon-starke-prognose-fuer-e-commerce-20359693.html

Meine Meinung zu Amazon ist bullisch.

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 20.06.2024

