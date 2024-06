Der Hersteller hat sein Modul mit Perowskit-Silizium-Tandemzellen vor allem für Hausdächer konzipiert. Es soll in 12 bis 18 Monaten verfügbar sein. Zudem will das britische Unternehmen zusammen mit Sunmaxx ein PVT-Modul mit Tandemzellen auf den Markt bringen. Oxford PV will ein Modul mit Perowskit-Silizium-Tandemzellen auf den Markt bringen, das einen Wirkungsgrad von 26,9 Prozent erreicht. Das stelle einen Weltrekord dar, so das britische Unternehmen. Das Fraunhofer CalLab hat die Effizienz gemessen und zertifiziert. Das 60-Zellen-Doppelglasmodul mit einer Fläche von gut 1,6 Quadratmetern und ...

