In Sachsen soll ein 62 MW Solarpark mit Speicher entstehen. Den Kauf eines solchen Projektes vermeldet MET. Die schweizerische MET Group setzt ein Projekt zur Entwicklung eines PV-Parks mit einer Leistung von 62 Megawatt (MW) fort, das in Sachsen zusammen mit einem Speicher entstehen soll. Wie MET mitteilte, hat das Unternehmen dazu von der ToRa GmbH eine 100%-Beteiligung an einer deutschen Projektgesellschaft erworben. Das Batteriespeichersystem verfüge über folgende Leistungsdaten: 60 MW und 240 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...