In Ostfriesland arbeitet der Solarpark Sande seit April mit 83 MW gemeinsam mit einem Bestandswindpark. Das von GP Joule realisierte PV-Projekt soll in der nächsten Stufe weitere 37 MW Leistung erhalten. Der Solarpark Sande in Ostfriesland soll weiter wachsen. Wie Projektentwickler GP Joule mitteilte, sind seit Mitte April 2024 rund 83 Megawatt in Betrieb. Nun seien die nächsten 37 Megawatt des Solarparks in Vorbereitung.Die Anlage in ihrer aktuellen Dimension werde durchschnittlich rund 80.000 ...

