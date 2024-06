Das chinesische Unternehmen hat zudem zwei Batteriespeicher für Balkonsolar im Sortiment. Einer davon lässt sich in das Heimenergiemanagement-System von Heier einbinden. Haier gehört zu den weltweit größten Herstellern von Hausgeräten wie Waschmaschinen, Wäschetrocknern und Kühlschränken. Nun bietet das Unternehmen aus China in Deutschland auch Balkonsolar-Anlagen namens Lumenia an. Das Komplettpaket aus Modulen, Mikrowechselrichter und Befestigung könnten Haushalte ohne jeden Aufwand selbst installieren. Die Erträge werden über eine App dargestellt. Nach Angaben von Haier ist die patentierte ...

