PNE will jährlich 300 Gigawattstunden Strom aus neun eigenen Photovoltaik-Anlagen und Windparks per PPA-Lieferverträgen verkaufen. Preise und Laufzeiten ermittelt das Unternehmen in einer Ausschreibung. Das Cuxhavener Energieunternehmen PNE lädt Industrieunternehmen in Deutschland ein, an seiner Ausschreibung über die langfristige Belieferung von Grünstrom aus eigenen Photovoltaik-Anlagen und Windparks teilzunehmen. Zur Ausschreibung kommen gut 300 Gigawattstunden pro Jahr, unterteilt in fünf Portfolios in unterschiedlichen Größen von 32 bis 124 Gigawattstunden pro Jahr. Die Lieferung beginnt ...

