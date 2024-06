"Die starke Senkung der Ziele ist selbst für vorsichtige Analysten eine herbe Enttäuschung, die bereits vor einer hohen Unsicherheit in der zweiten Jahreshälfte gewarnt hatten", so ein Händler zur Umsatz- und Gewinnwarnung von SMA Solar. Die Aktien von Enphase beispielsweise konnten - feiertagsbedingt - auf die Hiobsbotschaft gar nicht reagieren. Das holen sie am heutigen Donnerstag nach.Der deutsche Wechselrichterhersteller muss sich wegen schwacher Nachfrage deutlich kleinere Ziele für das laufende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...