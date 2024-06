Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag fester geschlossen. Nach dem Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB) legte der Leitindex SMI zunächst deutlich zu, fiel am Nachmittag ins Minus, drehte aber kurz vor Handelsschluss mit Eröffnung der US-Börsen wieder klar ins Plus. Die Stimmung war freundlich, allerdings belasteten die Indexschwergewichte sowie die Luxusgüterwerte hierzulande etwas. Die Zinssenkung der SNB - die Währungshüter ...

