Zu Handelsbeginn am Donnerstag sahen die Anleger das gewohnte Bild: Tech-Aktien stiegen, Old Economy musste Federn lassen. Doch mittlerweile hat sich das Bild gedreht: Verluste an der Nasdaq und Kursgewinne des Leitindex Dow Jones Industrial prägen das Bild an den US-Börsen. Die Anleger nehmen vor allem bei den zuletzt von einem Rekordhoch zum nächsten geeilten Chip-Aktien Geld vom Tisch.Der Auswahlindex Nasdaq 100 verliert zur Stunde rund 0,6 Prozent, womit die 20.000-Punkte-Marke wieder etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...