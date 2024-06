In den ohnehin hart umkämpften deutschen Digitalbank-Markt will nun auch die zweitgrößte spanische Bank BBVA mitmischen - und Trade Republic, N26, ING, DKB & Co. Konkurrenz machen. Und die Spanier sind nicht die einzigen internationalen Bankriesen, die ein Auge auf den deutschen Markt geworfen haben. Der deutsche Direkt- und Digitalbanken-Markt ist hart umkämpft. Neben Marktführer ING mit über neun Millionen Kunden und der BayernLB-Tochter DKB (fünf Millionen) haben sich dort zuletzt die Berliner ...

