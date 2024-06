Die Produktion von "Hass"-Avocados in dem Olmos-Tal, der Region Lambayeque in Peru, sowie in anderen Küstentälern wird laut eines Artikels von Fructidor.com sowohl in Quantität als auch Qualität deutlich zurückgehen. Bildquelle: Pixabay Es wird ein Produktionsrückgang von 40 % erwartet. Die hohen Temperaturen 2023 haben Stress bei den Pflanzen...

