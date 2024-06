Almería ist die wichtigste Wassermelonen produzierende Provinz in Spanien, mit 625.195 Tonnen in dem Jahr 2023, so berichtet der spanische Verband FEPEX. In dem Jahr 2024 wird die Anbaufläche leicht wachsen, obwohl Sorten wie die Mini-Wassermelone abnehmen, berichtet FyH.es. In der letzten Saison hat die Fläche 10.900 Hektar betragen. Bildquelle: Pixabay Wassermelonen aus...

Den vollständigen Artikel lesen ...