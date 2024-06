Boeing steht kurz davor, eine Vereinbarung zu treffen, um sein früheres Tochterunternehmen zurückzukaufen und somit einen bedeutenden Teil der Lieferkette für seine meistverkauften Düsenjets zu stabilisieren. Dies folgt nach bekanntgewordenen Schwierigkeiten, insbesondere nach einem Zwischenfall im Januar, bei dem ein neuer 737 MAX in der Luft zu Schaden kam. Der ehemals ausgegliederte Zulieferer hatte zuletzt bedeutende Fortschritte in Gesprächen mit einem europäischen Konkurrenten erzielt, um das Geschäft des angeschlagenen Lieferanten aufzuteilen. Dies teilten Insider mit, die mit den Verhandlungen vertraut sind. In verschiedenen Kategorien soll sich aufgeteilt werden, welche Programme der amerikanische Flugzeugbauer zurückfordert und welche der europäische Kontrahent übernehmen wird. Manche Programme stehen möglicherweise zum Verkauf oder werden gesondert behandelt. [...]

